UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray-Bayern Münih maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Galatasaray-Bayern Münih maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray- Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray- Bayern Münih maçı şifresiz mi ve Galatasaray- Bayern Münih maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

24-10-2023 GALATASARAY VS BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-BAYERN MÜNIH MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BAYERN MÜNIH MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Bayern Münih Maçı, 24 Ekim Salı günü oynanacak.

GALATASARAY-BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bayern Münih Maçı, saat 19:45 başlayacak.

GALATASARAY-BAYERN MÜNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.