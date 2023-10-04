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Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın maç takvimi mrak ediliyor. Bu akşam gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer aldı ve Bayern Münih ile eşleşti. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?