Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın maç takvimi mrak ediliyor. Bu akşam gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer aldı ve Bayern Münih ile eşleşti. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?
Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.. Cimbom'un diğer maçalrı ise merak konusu oldu Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?
Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.
Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - F.C. Copenhagen
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - FC Bayern München 19.45
8 KASIM ÇARŞAMBA
FC Bayern München - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
F.C. Copenhagen - Galatasaray
1955-56
1.Tur
27.08.1956 Dinamo Bükreş - Galatasaray:3-1
30.09.1956 Galatasaray - Dinamo Bükreş:2-1
1962-63
1.Tur
09.09.1962 Dinamo Bükreş - Galatasaray:1-1
16.09.1962 Galatasaray - Dinamo Bükreş:3-0
2.Tur
07.11.1962 Galatasaray - Polonia Bytom:4-1
18.11.1962 Polonia Bytom - Galatasaray:1-0
Çeyrek Final
27.02.1963 Galatasaray - AC Milan:1-3
14.03.1963 AC Milan - Galatasaray:5-0
1963-64
1.Tur
11.09.1963 Galatasaray - Ferençvaros:4-0
11.10.1963 Ferençvaros - Galatasaray:2-0
2.Tur
14.11.1963 FC Zurich - Galatasaray:2-0
27.11.1963 Galatasaray - FC Zurich:2-0
11.12.1963 FC Zurich - Galatasaray (Roma):2-2(Kurayla FC Zurich tur atladı.)
1969-70
1.Tur
17.09.1969 Galatasaray - Waterford:2-0
01.10.1969 Waterford - Galatasaray:2-3
2.Tur
12.11.1969 Galatasaray - Spartak Trnava:1-0
26.11.1969 Spartak Trnava - Galatasaray:1-0
Çeyrek Final
04.03.1970 Galatasaray - Legia Varşova:1-1
18.03.1970 Legia Varşova- Galatasaray:2-0
1971-72
1.Tur
15.09.1971 Galatasaray - CSKA Moskova:1-1
29.09.1971 CSKA Moskova - Galatasaray:3-0
1972-73
1.Tur
13.09.1972 Galatasaray - Bayern Münih:1-1
27.09.1972 Bayern Münih - Galatasaray:6-0
1973-74
1.Tur
19.09.1973 Atletico Madrid - Galatasaray:0-0
03.10.1973 Galatasaray - Atletico Madrid:0-1
1987-88
1.Tur
16.09.1987 PSV Eindhoven - Galatasaray:3-0
30.09.1987 Galatasaray - PSV Eindhoven:2-0
1988-89
1. Tur
07.09.1988 Rapid Wien - Galatasaray:2-1
05.10.1988 Galatasaray - Rapid Wien:2-0
2. Tur
26.10.1988 Neuchatel Xamax - Galatasaray:3-0
09.11.1988 Galatasaray - Neuchatel Xamax:5-0
Çeyrek Final
01.03.1989 AS Monaco - Galatasaray:0-1
15.03.1989 Galatasaray - AS Monaco (Köln):1-1
Yarı Final
05.04.1989 Steaua Bükreş - Galatasaray:4-0
19.04.1989 Galatasaray - Steaua Bükreş:1-1
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
1993-94
1. Ön Eleme Turu
15.09.1993 Galatasaray - Cork City:2-1
29.09.1993 Cork City - Galatasaray:0-1
2. Ön Eleme Turu
20.10.1993 Manchester United - Galatasaray:3-3
03.11.1993 Galatasaray - Manchester United:0-0
Grup Maçları
24.11.1993 Galatasaray - FC Barcelona:0-0
08.12.1993 Spartak Moskova - Galatasaray:0-0
02.03.1994 AS Monaco - Galatasaray:3-0
16.03.1994 Galatasaray - AS Monaco:0-2
30.03.1994 FC Barcelona - Galatasaray:3-0
13.04.1994 Galatasaray - Spartak Moskova:1-2
1994-95
Ön Eleme Turu
10.08.1994 Avenir Beggen - Galatasaray:1-5
24.08.1994 Galatasaray - Avenir Beggen:4-0
Grup Maçları
14.09.1994 FC Barcelona - Galatasaray:2-1
28.09.1994 Galatasaray - Manchester United:0-0
19.10.1994 IFK Goteborg - Galatasaray:1-0
02.11.1994 Galatasaray - IFK Goteborg:0-1
23.11.1994 Galatasaray - FC Barcelona:2-1
07.12.1994 Manchester United - Galatasaray:4-0
1997-98
Ön Eleme Turu
13.08.1997 FC Sion - Galatasaray:1-4
27.08.1997 Galatasaray - FC Sion:4-1
Grup Maçları
18.09.1997 Galatasaray - Borussia Dortmund:0-1
01.10.1997 Parma AC - Galatasaray:2-0
22.10.1997 Sparta Prag - Galatasaray:3-0
05.11.1997 Galatasaray - Sparta Prag:2-0
27.11.1997 Borussia Dortmund - Galatasaray:4-1
10.12.1997 Galatasaray - Parma AC:1-1
1998-99
Ön Eleme Turu
05.08.1998 Galatasaray - Grasshoppers:2-1
26.08.1998 Grasshoppers - Galatasaray:2-3
Grup Maçları
16.09.1998 Juventus - Galatasaray:2-2
30.09.1998 Galatasaray - Athletic Bilbao:2-1
21.10.1998 Rosenborg - Galatasaray:3-0
04.11.1998 Galatasaray - Rosenborg:3-0
02.12.1998 Galatasaray - Juventus:1-1
09.12.1998 Athletic Bilbao - Galatasaray:1-0
1999-2000
Ön Eleme Turu
11.08.1999 Rapid Wien - Galatasaray:0-3
25.08.1999 Galatasaray - Rapid Wien:1-0
Grup Maçları
15.09.1999 Galatasaray - Hertha Berlin:2-2
21.09.1999 AC Milan - Galatasaray:2-1
28.09.1999 Chelsea - Galatasaray:1-0
20.10.1999 Galatasaray - Chelsea:0-5
26.10.1999 Hertha Berlin - Galatasaray:1-4
03.11.1999 Galatasaray - AC Milan:3-2
2000-2001
Ön Eleme Turu
09.08.2000 St. Gallen - Galatasaray:1-2
22.08.2000 Galatasaray - St. Gallen:2-2
Grup Maçları
12.09.2000 Galatasaray - Monaco:3-2
20.09.2000 Sturm Graz - Galatasaray:3-0
27.09.2000 Galatasaray - Glasgow Rangers:3-2
17.10.2000 Glasgow Rangers - Galatasaray:0-0
25.10.2000 Monaco - Galatasaray:4-2
07.11.2000 Galatasaray - Sturm Graz:2-2
İkinci Grup Maçları
21.11.2000 AC Milan - Galatasaray:2-2
06.12.2000 Galatasaray - Paris St. Germain:1-0
14.02.2001 Galatasaray - Deportivo La Coruna:1-0
20.02.2001 Deportivo La Coruna - Galatasaray:2-0
07.03.2001 Galatasaray - AC Milan:2-0
13.03.2001 Paris St. Germain - Galatasaray:2-0
Çeyrek Final
03.04.2001 Galatasaray - Real Madrid:3-2
18.04.2001 Real Madrid - Galatasaray:3-0
2001-2002
1. Ön Eleme Turu
25.07.2001 Galatasaray - KSVllaznia:2-0
01.08.2001 KS Vllaznia - Galatasaray:1-4
2. Ön Eleme Turu
08.08.2001 Galatasaray - Levski Sofia:2-1
21.08.2001 Levski Sofia - Galatasaray:1-1
Grup Maçları
11.09.2001 Galatasaray - SS Lazio:1-0
18.09.2001 PSV Eindhoven - Galatasaray:3-1
26.09.2001 FC Nantes - Galatasaray:0-1
16.10.2001 Galatasaray - FC Nantes:0-0
24.10.2001 SS Lazio - Galatasaray:1-0
30.10.2001 Galatasaray - PSV Eindhoven:2-0
İkinci Grup Maçları
20.11.2001 Galatasaray - AS Roma:1-1
05.12.2001 FC Barcelona - Galatasaray:2-2
20.02.2002 Liverpool FC - Galatasaray:0-0
26.02.2002 Galatasaray - Liverpool FC:1-1
13.03.2002 AS Roma - Galatasaray:1-1
19.03.2002 Galatasaray - FC Barcelona:0-1
2002-2003
Grup Maçları
18.09.2002 Lokomotiv Moscow - Galatasaray:0-2
24.09.2002 Galatasaray - Barcelona FC:0-2
01.10.2002 Galatasaray - Club Brugge:0-0
23.10.2002 Club Brugge - Galatasaray:3-1
29.10.2002 Galatasaray - Lokomotiv Moscow:1-2
13.11.2002 Barcelona FC - Galatasaray:3-1
2003/2004
Ön Eleme Turu
13.08.2003 Galatasaray - CSKA Sofya:3-0
27.08 2003 CSKA Sofya - Galatasaray:0-3
Grup Maçları
17.09.2003 Juventus - Galatasaray:2-1
30.09.2003 Galatasaray - Real Sociedad:1-2
21.10.2003 Galatasaray - Olympiakos:1-0
05.11.2003 Olympiakos - Galatasaray:3-0
02.12.2003 Galatasaray - Juventus (Westfalen-Dortmund):2-0
10.12.2003 Real Sociedad - Galatasaray:1-1
2006-2007
Ön Eleme Turu
09.08.2006 Galatasaray - Mlada Boleslav:5-2
27.08.2006 Mlada Boleslav - Galatasaray:1-1
Grup Maçları
12.09.2006 Galatasaray - Bordeaux:0-0
27.09.2006 Liverpool - Galatasaray:3-2
18.10.2006 Galatasaray - PSV:1-2
31.10.2006 PSV - Galatasaray:2-0
22.11.2006 Bordeaux - Galatasaray:3-1
05.12.2006 Galatasaray - Liverpool:3-2
2008-2009
Ön Eleme Turu
13.08.2008 Galatasaray-Steaua Bükreş:2-2
27.08.2008 Steaua Bükreş - Galatasaray:1-0
2012-2013
Grup Maçları
19.09.2012 Manchester United - Galatasaray:1-0
02.10.2012 Galatasaray - SC Braga:0-2
23.10.2012 Galatasaray - CFR Cluj: 1-1
07.11.2012 CFR Cluj - Galatasaray: 1-3
20.11.2012 Galatasaray - Manchester United: 1-0
05.12.2012 SC Braga - Galatasaray: 1-2
Son 16 Turu
20.02.2013 Galatasaray - Schalke 04: 1-1
12.03.2013 Schalke 04 - Galatasaray: 2-3
Çeyrek Final
03.04.2013 Real Madrid - Galatasaray: 3-0
09.04.2013 Galatasaray - Real Madrid: 3-2
2013-2014
Grup Maçları
17.09.2013 Galatasaray - Real Madrid : 1-6
02.10.2013 Juventus - Galatasaray : 2-2
23.10.2013 Galatasaray - FC Copenhagen : 3-1
05.11.2013 FC Copenhagen - Galatasaray : 1-0
27.11.2013 Real Madrid - Galatasaray : 4-1
11.12.2013 Galatasaray - Juventus: 1-0
2. Tur
26.02.2014 Galatasaray - Chelsea : 1-1
18.03.2014 Chelsea - Galatasaray : 2-0
2014-2015
Grup Maçları
16.09.2014 Galatasaray - Anderlecht : 1-1
01.10.2014 Arsenal – Galatasaray : 4-1
22.10.2014 Galatasaray - Borussia Dortmund : 0-4
04.11.2014 Borussia Dortmund - Galatasaray : 4-1
26.11.2014 Anderlecht - Galatasaray : 2-0
09.12.2014 Galatasaray - Arsenal : 1-4
2015-16
Grup Maçları
15.09.2015 Galatasaray - Atletico Madrid : 0-2
30.09.2015 Astana - Galatasaray : 2-2
21.10.2015 Galatasaray - Benfica : 2-1
03.11.2015 Benfica - Galatasaray: 2-1
25.11.2015 Atletico Madrid - Galatasaray: 2-0
08.12.2015 Galatasaray - Astana: 1-1
2018-19
Grup Maçları
18.09.2018 Galatasaray - Lokomotif Moskova : 3-0
03.10.2018 Porto - Galatasaray : 1-0
24.10.2018 Galatasaray - FC Schalke 04: 0-0
06.11.2018 FC Schalke 04 - Galatasaray: 2-0
28.11.2018 Lokomotif Moskova - Galatasaray: 2-0
11.12.2018 Galatasaray - Porto: 2-3
2019-20
Grup Maçları
18.09.2019 Club Brugge 0-0 Galatasaray
01.10.2019 Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain
22.10.2019 Galatasaray 0-1 Real Madrid
06.11.2019 Real Madrid 6-0 Galatasaray
26.11.2019 Galatasaray 1-1 Club Brugge
11.12.2019 Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray
2021-2022
Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu
21.07.2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
28.07.2021 Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven
KUPA GALİPLERİ KUPASI
1964-65
1.Tur
09.09.1964 Magdeburg - Galatasaray:1-1
17.09.1964 Galatasaray - Magdeburg:1-1
07.10.1964 Galatasaray - Magdeburg (Viyana):1-1(Kurayla Galatasaray tur atladı.)
2.Tur
18.11.1964 Legia - Galatasaray:2-1
03.12.1964 Galatasaray - Legia:1-0
19.12.1964 Galatasaray - Legia (Bükreş):0-1
1965-66
1.Tur
15.09.1965 FC Sion - Galatasaray:5-1
29.09.1965 Galatasaray - FC Sion:2-1
1966-67
1.Tur
24.08.1966 Rapid Wien - Galatasaray:4-1
07.09.1966 Galatasaray - Rapid Wien:3-5
1976-77
1.Tur
05.09.1976 AIK Stockholm - Galatasaray:1-2
29.09.1976 Galatasaray - AIK Stockholm:1-1
2.Tur
20.11.1976 Anderlecht - Galatasaray:5-1
03.11.1976 Galatasaray - Anderlecht:1-5
1982-83
1.Tur
15.09.1982 Galatasaray - Kuuysi Lahti:2-1
30.09.1982 Kuuysi Lahti - Galatasaray:1-1
2.Tur
20.10.1982 Galatasaray - Austria Wien:2-4
03.11.1982 Austria Wien - Galatasaray:0-1
1985-86
1.Tur
18.09.1985 Galatasaray - Widzew Lodz:1-0
02.10.1985 Widzew Lodz - Galatasaray:2-1
2.Tur
23.10.1985 Bayer Uerdingen - Galatasaray:2-0
05.11.1985 Galatasaray - Bayer Uerdingen:1-1
1991-92
1.Tur
18.09.1991 Stahl - Galatasaray:1-2
02.10.1991 Galatasaray - Stahl:3-0
2.Tur
23.10.1991 Galatasaray - Banik Ostrava:0-1
06.11.1991 Banik Ostrava - Galatasaray:1-2
Çeyrek Final
04.03.1991 Werder Bremen - Galatasaray:2-1
18.03.1991 Galatasaray - Werder Bremen:0-0
1996-97
1.Tur
Constructorul - Galatasaray:0-1
Galatasaray - Constructorul:4-0
2.Tur
Galatasaray - Paris St. Germain:4-2
Paris St. Germain - Galatasaray:4-0
UEFA KUPASI (UEFA AVRUPA LİGİ)
1975-76
1.Tur
17.09.1975 Rapid Wien - Galatasaray:1-0
01.10.1975 Galatasaray - Rapid Wien:3-1
2.Tur
22.10.1975 Galatasaray - Torpedo Moscow:2-4
05.11.1975 Torpedo Moscow - Galatasaray:3-0
1978-79
1.Tur
13.09.1978 Galatasaray - W.B.Albion:1-3
27.09.1978 W.B.Albion - Galatasaray:3-1
1979-80
1.Tur
19.09.1979 Galatasaray - Kızılyıldız:0-0
03.10.1979 Kızılyıldız - Galatasaray:3-1
1986-87
1.Tur
17.09.1986 U. Craiova - Galatasaray:2-0
01.10.1986 Galatasaray - U. Craiova:2-1
1989-90
1.Tur
14.09.1989 Galatasaray - Kızılyıldız:1-1
27.09.1989 Kızılyıldız - Galatasaray:2-0
1992-93
1.Tur
16.09.1992 Katowice - Galatasaray:0-0
29.09.1992 Galatasaray - Katowice:2-1
2.Tur
21.10.1992 Eintracht Frankfurt - Galatasaray:0-0
04.10.1992 Galatasaray - Eintracht Frankfurt:1-0
3.Tur
25.11.1992 AC Roma - Galatasaray:3-1
09.12.1992 Galatasaray - AC Roma:3-2
1995-96
Ön Eleme Turu
08.08.1995 Sparta Praha - Galatasaray:3-1
22.08.1995 Galatasaray - Sparta Praha:1-1
1999-2000
3.Tur
23.11.1999 Bologna - Galatasaray:1-1
09.12.1999 Galatasaray - Bologna:2-1
4.Tur
02.03.2000 B. Dortmund - Galatasaray:0-2
09.09.2000 Galatasaray - B. Dortmund:0-0
Çeyrek Final
16.03.2000 R. Mallorca - Galatasaray:1-4
23.03.2000 Galatasaray - R. Mallorca:2-1
Yarı Final
06.04.2000 Galatasaray - Leeds United:2-0
20.04.2000 Leeds United - Galatasaray:2-2
UEFA KUPASI FİNALİ (Kopenhag)
17.05.2000 Galatasaray - Arsenal: 4-1 (Penaltılarla)
UEFA SÜPER KUPA FİNALİ (Monaco)
25.08.2000 Real Madrid - Galatasaray: 1-2 (Uzatmalarda)
2003-2004
3.Tur
26.02.2004 Galatasaray - Villarreal:2-2
03.03.2004 Villarreal - Galatasaray:3-0
2005-2006
1.Tur
15.09.2005 Tromsö - Galatasaray:1-0
29.09.2005 Galatasaray - Tromsö:1-1
2007-2008
2. Ön Eleme Turu
16.08.2007 S. Koprivnica - Galatasaray: 1-2
30.08.2007 Galatasaray - S. Koprivnica:2-1
3. Ön Eleme Turu
20.09.2007 FC Sion - Galatasaray:3-2
04.10.2007 Galatasaray - FC Sion:5-1
Grup Maçları
25.10.2007 Bordeaux - Galatasaray:2-1
08.11.2007 Galatasaray - Helsinborg:2-3
29.11.2007 Panionios - Galatasaray:0-3
19.12.2007 Galatasaray - A.Wien:0-0
4. Tur
13.02.2008 Galatasaray - B. Leverkusen:0-0
21.02.2008 B. Leverkusen - Galatasaray:5-1
2008-2009
1.Tur
18.09.2008 Bellinzona - Galatasaray:3-4
02.10.2008 Galatasaray - Bellinzona:2-1
Grup Maçları
23.10.2008 Galatasaray - Olympiakos:1-0
06.11.2008 SL Benfica - Galatasaray:0-2
27.11.2008 Galatasaray - Metalist Kharkiv:0-1
03.12.2008 Hertha Berlin - Galatasaray:0-1
3.Tur
18.02.2009 Bordeaux - Galatasaray:0-0
26.02.2009 Galatasaray - Bordeaux:4-3
4.Tur
12.03.2009 Hamburg - Galatasaray:1-1
19.03.2009 Galatasaray - Hamburg: 2-3
2009-2010
2. Ön Eleme Turu
16.07.2009 Tobol- Galatasaray:1-1
23.07.2009 Galatasaray- Tobol:2-0
3. Ön eleme Turu
30.07.2009 Galatasaray- Maccabi Netanya:4-1
06.07.2009 Maccabi Netanya- Galatasaray:0-6
Play-off Turu
20.07.2009 Galatasaray- FC Levadia Tallinn:5-0
27.07.2009 FC Levadia Tallinn- Galatasaray:1-1
Grup Maçları
17.09.2009 Panathinaikos- Galatasaray:1-3
01.10.2009 Galatasaray- Sturm Graz:1-1
22.10.2009 Galatasaray- Dinamo Bükreş:4-1
05.11.2009 Dinamo Bükreş - Galatasaray:0-3
03.12.2009 Galatasaray- Panathinaikos:1-0
16.12.2009 Sturm Graz- Galatasaray:1-0
2. Tur
18.02.2010 Atletico Madrid- Galatasaray:1-1
25.02.2010 Galatasaray - Atletico Madrid:1-2
2010-2011
3. Ön eleme Turu
29.07.2010 Galatasaray- OFK Belgrad:2-2
05.08.2010 OFK Belgrad- Galatasaray:1-5
Play-off Turu
19.08.2010 Galatasaray- Karpaty Lviv:2-2
26.08.2010Karpaty Lviv- Galatasaray:1-1
2014-2015
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu
18.02.2016 Galatasaray - Lazio : 1-1
25.02.2016 Lazio - Galatasaray : 3-1
2017-18
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu
13.07.2017 Östersunds - Galatasaray: 2-0
20.07.2017 Galatasaray - Östersunds: 1-1
2018-19
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu
14.02.2019 Galatasaray - SL Benfica : 1-2
21.02.2019 SL Benfica - Galatasaray: 0-0
2020-2021
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu
17.09.2020 Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu
24.09.2020 Galatasaray 2-0 Hajduk Split
UEFA Avrupa Ligi Play-Off
01.10.2020 Rangers 2-1 Galatasaray
2021-2022
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
05.08.2021Galatasaray 1-1 St. Johnstone
12.08.2021 St. Johnstone 2-4 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi Play-Off
19.08.2021 Randers 1-1 Galatasaray
26.08.2021 Galatasaray 2-1 Randers
UEFA Avrupa Ligi E Grubu
16.09.2021 Galatasaray 1-0 Lazio
30.09.2021 Marsilya 0-0 Galatasaray
21.10.2021 Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
04.11.2021 Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
25.11.2021 Galatasaray 4-2 Marsilya
09.12.2021 Lazio 0-0 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi Son 16
10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray
17.03.2022 Galatasaray 1-2 Barcelona