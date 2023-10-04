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Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

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Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın maç takvimi mrak ediliyor. Bu akşam gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer aldı ve Bayern Münih ile eşleşti. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.. Cimbom'un diğer maçalrı ise merak konusu oldu Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - F.C. Copenhagen

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - FC Bayern München 19.45

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

1955-56

1.Tur

27.08.1956 Dinamo Bükreş - Galatasaray:3-1

30.09.1956 Galatasaray - Dinamo Bükreş:2-1

1962-63

1.Tur

09.09.1962 Dinamo Bükreş - Galatasaray:1-1

16.09.1962 Galatasaray - Dinamo Bükreş:3-0

2.Tur

07.11.1962 Galatasaray - Polonia Bytom:4-1

18.11.1962 Polonia Bytom - Galatasaray:1-0

Çeyrek Final

27.02.1963 Galatasaray - AC Milan:1-3

14.03.1963 AC Milan - Galatasaray:5-0

1963-64

1.Tur

11.09.1963 Galatasaray - Ferençvaros:4-0

11.10.1963 Ferençvaros - Galatasaray:2-0

2.Tur

14.11.1963 FC Zurich - Galatasaray:2-0

27.11.1963 Galatasaray - FC Zurich:2-0

11.12.1963 FC Zurich - Galatasaray (Roma):2-2(Kurayla FC Zurich tur atladı.)

1969-70

1.Tur

17.09.1969 Galatasaray - Waterford:2-0

01.10.1969 Waterford - Galatasaray:2-3

2.Tur

12.11.1969 Galatasaray - Spartak Trnava:1-0

26.11.1969 Spartak Trnava - Galatasaray:1-0

Çeyrek Final

04.03.1970 Galatasaray - Legia Varşova:1-1

18.03.1970 Legia Varşova- Galatasaray:2-0

1971-72

1.Tur

15.09.1971 Galatasaray - CSKA Moskova:1-1

29.09.1971 CSKA Moskova - Galatasaray:3-0

1972-73

1.Tur

13.09.1972 Galatasaray - Bayern Münih:1-1

27.09.1972 Bayern Münih - Galatasaray:6-0

1973-74

1.Tur

19.09.1973 Atletico Madrid - Galatasaray:0-0

03.10.1973 Galatasaray - Atletico Madrid:0-1

1987-88

1.Tur

16.09.1987 PSV Eindhoven - Galatasaray:3-0

30.09.1987 Galatasaray - PSV Eindhoven:2-0

1988-89

1. Tur

07.09.1988 Rapid Wien - Galatasaray:2-1

05.10.1988 Galatasaray - Rapid Wien:2-0

2. Tur

26.10.1988 Neuchatel Xamax - Galatasaray:3-0

09.11.1988 Galatasaray - Neuchatel Xamax:5-0

Çeyrek Final

01.03.1989 AS Monaco - Galatasaray:0-1

15.03.1989 Galatasaray - AS Monaco (Köln):1-1

Yarı Final

05.04.1989 Steaua Bükreş - Galatasaray:4-0

19.04.1989 Galatasaray - Steaua Bükreş:1-1

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

1993-94

1. Ön Eleme Turu

15.09.1993 Galatasaray - Cork City:2-1

29.09.1993 Cork City - Galatasaray:0-1

2. Ön Eleme Turu

20.10.1993 Manchester United - Galatasaray:3-3

03.11.1993 Galatasaray - Manchester United:0-0

Grup Maçları

24.11.1993 Galatasaray - FC Barcelona:0-0

08.12.1993 Spartak Moskova - Galatasaray:0-0

02.03.1994 AS Monaco - Galatasaray:3-0

16.03.1994 Galatasaray - AS Monaco:0-2

30.03.1994 FC Barcelona - Galatasaray:3-0

13.04.1994 Galatasaray - Spartak Moskova:1-2

1994-95

Ön Eleme Turu

10.08.1994 Avenir Beggen - Galatasaray:1-5

24.08.1994 Galatasaray - Avenir Beggen:4-0

Grup Maçları

14.09.1994 FC Barcelona - Galatasaray:2-1

28.09.1994 Galatasaray - Manchester United:0-0

19.10.1994 IFK Goteborg - Galatasaray:1-0

02.11.1994 Galatasaray - IFK Goteborg:0-1

23.11.1994 Galatasaray - FC Barcelona:2-1

07.12.1994 Manchester United - Galatasaray:4-0

1997-98

Ön Eleme Turu

13.08.1997 FC Sion - Galatasaray:1-4

27.08.1997 Galatasaray - FC Sion:4-1

Grup Maçları

18.09.1997 Galatasaray - Borussia Dortmund:0-1

01.10.1997 Parma AC - Galatasaray:2-0

22.10.1997 Sparta Prag - Galatasaray:3-0

05.11.1997 Galatasaray - Sparta Prag:2-0

27.11.1997 Borussia Dortmund - Galatasaray:4-1

10.12.1997 Galatasaray - Parma AC:1-1

1998-99

Ön Eleme Turu

05.08.1998 Galatasaray - Grasshoppers:2-1

26.08.1998 Grasshoppers - Galatasaray:2-3

Grup Maçları

16.09.1998 Juventus - Galatasaray:2-2

30.09.1998 Galatasaray - Athletic Bilbao:2-1

21.10.1998 Rosenborg - Galatasaray:3-0

04.11.1998 Galatasaray - Rosenborg:3-0

02.12.1998 Galatasaray - Juventus:1-1

09.12.1998 Athletic Bilbao - Galatasaray:1-0

1999-2000

Ön Eleme Turu

11.08.1999 Rapid Wien - Galatasaray:0-3

25.08.1999 Galatasaray - Rapid Wien:1-0

Grup Maçları

15.09.1999 Galatasaray - Hertha Berlin:2-2

21.09.1999 AC Milan - Galatasaray:2-1

28.09.1999 Chelsea - Galatasaray:1-0

20.10.1999 Galatasaray - Chelsea:0-5

26.10.1999 Hertha Berlin - Galatasaray:1-4

03.11.1999 Galatasaray - AC Milan:3-2

2000-2001

Ön Eleme Turu

09.08.2000 St. Gallen - Galatasaray:1-2

22.08.2000 Galatasaray - St. Gallen:2-2

Grup Maçları

12.09.2000 Galatasaray - Monaco:3-2

20.09.2000 Sturm Graz - Galatasaray:3-0

27.09.2000 Galatasaray - Glasgow Rangers:3-2

17.10.2000 Glasgow Rangers - Galatasaray:0-0

25.10.2000 Monaco - Galatasaray:4-2

07.11.2000 Galatasaray - Sturm Graz:2-2

İkinci Grup Maçları

21.11.2000 AC Milan - Galatasaray:2-2

06.12.2000 Galatasaray - Paris St. Germain:1-0

14.02.2001 Galatasaray - Deportivo La Coruna:1-0

20.02.2001 Deportivo La Coruna - Galatasaray:2-0

07.03.2001 Galatasaray - AC Milan:2-0

13.03.2001 Paris St. Germain - Galatasaray:2-0

Çeyrek Final

03.04.2001 Galatasaray - Real Madrid:3-2

18.04.2001 Real Madrid - Galatasaray:3-0

2001-2002

1. Ön Eleme Turu

25.07.2001 Galatasaray - KSVllaznia:2-0

01.08.2001 KS Vllaznia - Galatasaray:1-4

2. Ön Eleme Turu

08.08.2001 Galatasaray - Levski Sofia:2-1

21.08.2001 Levski Sofia - Galatasaray:1-1

Grup Maçları

11.09.2001 Galatasaray - SS Lazio:1-0

18.09.2001 PSV Eindhoven - Galatasaray:3-1

26.09.2001 FC Nantes - Galatasaray:0-1

16.10.2001 Galatasaray - FC Nantes:0-0

24.10.2001 SS Lazio - Galatasaray:1-0

30.10.2001 Galatasaray - PSV Eindhoven:2-0

İkinci Grup Maçları

20.11.2001 Galatasaray - AS Roma:1-1

05.12.2001 FC Barcelona - Galatasaray:2-2

20.02.2002 Liverpool FC - Galatasaray:0-0

26.02.2002 Galatasaray - Liverpool FC:1-1

13.03.2002 AS Roma - Galatasaray:1-1

19.03.2002 Galatasaray - FC Barcelona:0-1

2002-2003

Grup Maçları

18.09.2002 Lokomotiv Moscow - Galatasaray:0-2

24.09.2002 Galatasaray - Barcelona FC:0-2

01.10.2002 Galatasaray - Club Brugge:0-0

23.10.2002 Club Brugge - Galatasaray:3-1

29.10.2002 Galatasaray - Lokomotiv Moscow:1-2

13.11.2002 Barcelona FC - Galatasaray:3-1

2003/2004

Ön Eleme Turu

13.08.2003 Galatasaray - CSKA Sofya:3-0

27.08 2003 CSKA Sofya - Galatasaray:0-3

Grup Maçları

17.09.2003 Juventus - Galatasaray:2-1

30.09.2003 Galatasaray - Real Sociedad:1-2

21.10.2003 Galatasaray - Olympiakos:1-0

05.11.2003 Olympiakos - Galatasaray:3-0

02.12.2003 Galatasaray - Juventus (Westfalen-Dortmund):2-0

10.12.2003 Real Sociedad - Galatasaray:1-1

2006-2007

Ön Eleme Turu

09.08.2006 Galatasaray - Mlada Boleslav:5-2

27.08.2006 Mlada Boleslav - Galatasaray:1-1

Grup Maçları

12.09.2006 Galatasaray - Bordeaux:0-0

27.09.2006 Liverpool - Galatasaray:3-2

18.10.2006 Galatasaray - PSV:1-2

31.10.2006 PSV - Galatasaray:2-0

22.11.2006 Bordeaux - Galatasaray:3-1

05.12.2006 Galatasaray - Liverpool:3-2

2008-2009

Ön Eleme Turu

13.08.2008 Galatasaray-Steaua Bükreş:2-2

27.08.2008 Steaua Bükreş - Galatasaray:1-0

2012-2013

Grup Maçları

19.09.2012 Manchester United - Galatasaray:1-0

02.10.2012 Galatasaray - SC Braga:0-2

23.10.2012 Galatasaray - CFR Cluj: 1-1

07.11.2012 CFR Cluj - Galatasaray: 1-3

20.11.2012 Galatasaray - Manchester United: 1-0

05.12.2012 SC Braga - Galatasaray: 1-2

Son 16 Turu

20.02.2013 Galatasaray - Schalke 04: 1-1

12.03.2013 Schalke 04 - Galatasaray: 2-3

Çeyrek Final

03.04.2013 Real Madrid - Galatasaray: 3-0

09.04.2013 Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013-2014

Grup Maçları

17.09.2013 Galatasaray - Real Madrid : 1-6

02.10.2013 Juventus - Galatasaray : 2-2

23.10.2013 Galatasaray - FC Copenhagen : 3-1

05.11.2013 FC Copenhagen - Galatasaray : 1-0

27.11.2013 Real Madrid - Galatasaray : 4-1

11.12.2013 Galatasaray - Juventus: 1-0

2. Tur

26.02.2014 Galatasaray - Chelsea : 1-1

18.03.2014 Chelsea - Galatasaray : 2-0

2014-2015

Grup Maçları

16.09.2014 Galatasaray - Anderlecht : 1-1

01.10.2014 Arsenal – Galatasaray : 4-1

22.10.2014 Galatasaray - Borussia Dortmund : 0-4

04.11.2014 Borussia Dortmund - Galatasaray : 4-1

26.11.2014 Anderlecht - Galatasaray : 2-0

09.12.2014 Galatasaray - Arsenal : 1-4

2015-16

Grup Maçları

15.09.2015 Galatasaray - Atletico Madrid : 0-2

30.09.2015 Astana - Galatasaray : 2-2

21.10.2015 Galatasaray - Benfica : 2-1

03.11.2015 Benfica - Galatasaray: 2-1

25.11.2015 Atletico Madrid - Galatasaray: 2-0

08.12.2015 Galatasaray - Astana: 1-1

2018-19

Grup Maçları

18.09.2018 Galatasaray - Lokomotif Moskova : 3-0

03.10.2018 Porto - Galatasaray : 1-0

24.10.2018 Galatasaray - FC Schalke 04: 0-0

06.11.2018 FC Schalke 04 - Galatasaray: 2-0

28.11.2018 Lokomotif Moskova - Galatasaray: 2-0

11.12.2018 Galatasaray - Porto: 2-3

2019-20

Grup Maçları

18.09.2019 Club Brugge 0-0 Galatasaray

01.10.2019 Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain

22.10.2019 Galatasaray 0-1 Real Madrid

06.11.2019 Real Madrid 6-0 Galatasaray

26.11.2019 Galatasaray 1-1 Club Brugge

11.12.2019 Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray

2021-2022

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu

21.07.2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

28.07.2021 Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven

KUPA GALİPLERİ KUPASI

1964-65

1.Tur

09.09.1964 Magdeburg - Galatasaray:1-1

17.09.1964 Galatasaray - Magdeburg:1-1

07.10.1964 Galatasaray - Magdeburg (Viyana):1-1(Kurayla Galatasaray tur atladı.)

2.Tur

18.11.1964 Legia - Galatasaray:2-1

03.12.1964 Galatasaray - Legia:1-0

19.12.1964 Galatasaray - Legia (Bükreş):0-1

1965-66

1.Tur

15.09.1965 FC Sion - Galatasaray:5-1

29.09.1965 Galatasaray - FC Sion:2-1

1966-67

1.Tur

24.08.1966 Rapid Wien - Galatasaray:4-1

07.09.1966 Galatasaray - Rapid Wien:3-5

1976-77

1.Tur

05.09.1976 AIK Stockholm - Galatasaray:1-2

29.09.1976 Galatasaray - AIK Stockholm:1-1

2.Tur

20.11.1976 Anderlecht - Galatasaray:5-1

03.11.1976 Galatasaray - Anderlecht:1-5

1982-83

1.Tur

15.09.1982 Galatasaray - Kuuysi Lahti:2-1

30.09.1982 Kuuysi Lahti - Galatasaray:1-1

2.Tur

20.10.1982 Galatasaray - Austria Wien:2-4

03.11.1982 Austria Wien - Galatasaray:0-1

1985-86

1.Tur

18.09.1985 Galatasaray - Widzew Lodz:1-0

02.10.1985 Widzew Lodz - Galatasaray:2-1

2.Tur

23.10.1985 Bayer Uerdingen - Galatasaray:2-0

05.11.1985 Galatasaray - Bayer Uerdingen:1-1

1991-92

1.Tur

18.09.1991 Stahl - Galatasaray:1-2

02.10.1991 Galatasaray - Stahl:3-0

2.Tur

23.10.1991 Galatasaray - Banik Ostrava:0-1

06.11.1991 Banik Ostrava - Galatasaray:1-2

Çeyrek Final

04.03.1991 Werder Bremen - Galatasaray:2-1

18.03.1991 Galatasaray - Werder Bremen:0-0

1996-97

1.Tur

Constructorul - Galatasaray:0-1

Galatasaray - Constructorul:4-0

2.Tur

Galatasaray - Paris St. Germain:4-2

Paris St. Germain - Galatasaray:4-0

UEFA KUPASI (UEFA AVRUPA LİGİ)

1975-76

1.Tur

17.09.1975 Rapid Wien - Galatasaray:1-0

01.10.1975 Galatasaray - Rapid Wien:3-1

2.Tur

22.10.1975 Galatasaray - Torpedo Moscow:2-4

05.11.1975 Torpedo Moscow - Galatasaray:3-0

1978-79

1.Tur

13.09.1978 Galatasaray - W.B.Albion:1-3

27.09.1978 W.B.Albion - Galatasaray:3-1

1979-80

1.Tur

19.09.1979 Galatasaray - Kızılyıldız:0-0

03.10.1979 Kızılyıldız - Galatasaray:3-1

1986-87

1.Tur

17.09.1986 U. Craiova - Galatasaray:2-0

01.10.1986 Galatasaray - U. Craiova:2-1

1989-90

1.Tur

14.09.1989 Galatasaray - Kızılyıldız:1-1

27.09.1989 Kızılyıldız - Galatasaray:2-0

1992-93

1.Tur

16.09.1992 Katowice - Galatasaray:0-0

29.09.1992 Galatasaray - Katowice:2-1

2.Tur

21.10.1992 Eintracht Frankfurt - Galatasaray:0-0

04.10.1992 Galatasaray - Eintracht Frankfurt:1-0

3.Tur

25.11.1992 AC Roma - Galatasaray:3-1

09.12.1992 Galatasaray - AC Roma:3-2

1995-96

Ön Eleme Turu

08.08.1995 Sparta Praha - Galatasaray:3-1

22.08.1995 Galatasaray - Sparta Praha:1-1

1999-2000

3.Tur

23.11.1999 Bologna - Galatasaray:1-1

09.12.1999 Galatasaray - Bologna:2-1

4.Tur

02.03.2000 B. Dortmund - Galatasaray:0-2

09.09.2000 Galatasaray - B. Dortmund:0-0

Çeyrek Final

16.03.2000 R. Mallorca - Galatasaray:1-4

23.03.2000 Galatasaray - R. Mallorca:2-1

Yarı Final

06.04.2000 Galatasaray - Leeds United:2-0

20.04.2000 Leeds United - Galatasaray:2-2

UEFA KUPASI FİNALİ (Kopenhag)

17.05.2000 Galatasaray - Arsenal: 4-1 (Penaltılarla)

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ (Monaco)

25.08.2000 Real Madrid - Galatasaray: 1-2 (Uzatmalarda)

2003-2004

3.Tur

26.02.2004 Galatasaray - Villarreal:2-2

03.03.2004 Villarreal - Galatasaray:3-0

2005-2006

1.Tur

15.09.2005 Tromsö - Galatasaray:1-0

29.09.2005 Galatasaray - Tromsö:1-1

2007-2008

2. Ön Eleme Turu

16.08.2007 S. Koprivnica - Galatasaray: 1-2

30.08.2007 Galatasaray - S. Koprivnica:2-1

3. Ön Eleme Turu

20.09.2007 FC Sion - Galatasaray:3-2

04.10.2007 Galatasaray - FC Sion:5-1

Grup Maçları

25.10.2007 Bordeaux - Galatasaray:2-1

08.11.2007 Galatasaray - Helsinborg:2-3

29.11.2007 Panionios - Galatasaray:0-3

19.12.2007 Galatasaray - A.Wien:0-0

4. Tur

13.02.2008 Galatasaray - B. Leverkusen:0-0

21.02.2008 B. Leverkusen - Galatasaray:5-1

2008-2009

1.Tur

18.09.2008 Bellinzona - Galatasaray:3-4

02.10.2008 Galatasaray - Bellinzona:2-1

Grup Maçları

23.10.2008 Galatasaray - Olympiakos:1-0

06.11.2008 SL Benfica - Galatasaray:0-2

27.11.2008 Galatasaray - Metalist Kharkiv:0-1

03.12.2008 Hertha Berlin - Galatasaray:0-1

3.Tur

18.02.2009 Bordeaux - Galatasaray:0-0

26.02.2009 Galatasaray - Bordeaux:4-3

4.Tur

12.03.2009 Hamburg - Galatasaray:1-1

19.03.2009 Galatasaray - Hamburg: 2-3

2009-2010

2. Ön Eleme Turu

16.07.2009 Tobol- Galatasaray:1-1

23.07.2009 Galatasaray- Tobol:2-0

3. Ön eleme Turu

30.07.2009 Galatasaray- Maccabi Netanya:4-1

06.07.2009 Maccabi Netanya- Galatasaray:0-6

Play-off Turu

20.07.2009 Galatasaray- FC Levadia Tallinn:5-0

27.07.2009 FC Levadia Tallinn- Galatasaray:1-1

Grup Maçları

17.09.2009 Panathinaikos- Galatasaray:1-3

01.10.2009 Galatasaray- Sturm Graz:1-1

22.10.2009 Galatasaray- Dinamo Bükreş:4-1

05.11.2009 Dinamo Bükreş - Galatasaray:0-3

03.12.2009 Galatasaray- Panathinaikos:1-0

16.12.2009 Sturm Graz- Galatasaray:1-0

2. Tur

18.02.2010 Atletico Madrid- Galatasaray:1-1

25.02.2010 Galatasaray - Atletico Madrid:1-2

2010-2011

3. Ön eleme Turu

29.07.2010 Galatasaray- OFK Belgrad:2-2

05.08.2010 OFK Belgrad- Galatasaray:1-5

Play-off Turu

19.08.2010 Galatasaray- Karpaty Lviv:2-2

26.08.2010Karpaty Lviv- Galatasaray:1-1

2014-2015

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

18.02.2016 Galatasaray - Lazio : 1-1

25.02.2016 Lazio - Galatasaray : 3-1

2017-18

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu

13.07.2017 Östersunds - Galatasaray: 2-0

20.07.2017 Galatasaray - Östersunds: 1-1

2018-19

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

14.02.2019 Galatasaray - SL Benfica : 1-2

21.02.2019 SL Benfica - Galatasaray: 0-0

2020-2021

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu

17.09.2020 Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

24.09.2020 Galatasaray 2-0 Hajduk Split

UEFA Avrupa Ligi Play-Off

01.10.2020 Rangers 2-1 Galatasaray

2021-2022

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

05.08.2021Galatasaray 1-1 St. Johnstone

12.08.2021 St. Johnstone 2-4 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Play-Off

19.08.2021 Randers 1-1 Galatasaray

26.08.2021 Galatasaray 2-1 Randers

UEFA Avrupa Ligi E Grubu

16.09.2021 Galatasaray 1-0 Lazio

30.09.2021 Marsilya 0-0 Galatasaray

21.10.2021 Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

04.11.2021 Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

25.11.2021 Galatasaray 4-2 Marsilya

09.12.2021 Lazio 0-0 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Son 16

10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray

17.03.2022 Galatasaray 1-2 Barcelona

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bayern Münih Galatasaray İstanbul Haberler

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