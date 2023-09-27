Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı futbol maçının tarihi merak konusu oldu. Türkiye'nin büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray, Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...