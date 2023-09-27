Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı futbol maçının tarihi merak konusu oldu. Türkiye'nin büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray, Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Galatasaray ve Bayern Münih maçı ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Maçın ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Galatasaray Bayern Münih maçının nerede oynanacağı sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - F.C. Copenhagen
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - FC Bayern München
8 KASIM ÇARŞAMBA
FC Bayern München - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
F.C. Copenhagen - Galatasaray