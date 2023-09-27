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Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

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Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı futbol maçının tarihi merak konusu oldu. Türkiye'nin büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray, Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray ve Bayern Münih maçı ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Maçın ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Galatasaray Bayern Münih maçının nerede oynanacağı sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - F.C. Copenhagen

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - FC Bayern München

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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