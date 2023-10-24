Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Bayern Münih maçı oynanıyor. Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Bayern Münih canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Bayern Münih maçı oynanıyor. Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Bayern Münih canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Bayern Münih maçı 3-1'lik Bayern Münih üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray - Bayern Münih maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - Bayern Münih maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Bayern Münih maçı saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Bayern Münih maçı bu akşam saat 19.45'te oynanacak.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bayern Münih maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Bayern Münih maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.