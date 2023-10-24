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Galatasaray Bayern Münih maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Bayern Münih maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Bayern Münih maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Bayern Münih maç özeti! Galatasaray - Bayern Münih maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Bayern Münih maç özeti!

Galatasaray - Bayern Münih maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Bayern Münih maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Bayern Münih maç özeti! Galatasaray - Bayern Münih maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Bayern Münih maç özeti haberimizde!

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Galatasaray Bayern Münih maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Bayern Münih maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray - Bayern Münih maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Bayern Münih maçı 3-1'lik Bayern Münih üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray Bayern Münih maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Bayern Münih maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray - Bayern Münih maçı 24 Ekim 2023 günü oynandı.

Galatasaray - Bayern Münih maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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