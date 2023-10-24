Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i! GS Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Maç öncesi GS Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i merak ediliyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i!
Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Maç öncesi GS Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i merak ediliyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i haberimizde...
Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Bayern Münih; Ulreich, Laimer, de Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Sané, Kane.
Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta ise Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bayern Münih ise Manchester United'ı 4-3, Kopenhag'ı 2-1 mağlup ederek 6 puanla lider durumda.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech'in durumu da maç saatinde netleşecek. Bayern'de Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.