Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Maç öncesi GS Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i merak ediliyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i!

Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i! GS Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Maç öncesi GS Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i merak ediliyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu 11'i haberimizde...

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Bayern Münih; Ulreich, Laimer, de Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Sané, Kane.

GALATASARAY LİDERLİK İÇİN SAHADA

Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta ise Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

BAYERN MUNIH LİDER

Bayern Münih ise Manchester United'ı 4-3, Kopenhag'ı 2-1 mağlup ederek 6 puanla lider durumda.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech'in durumu da maç saatinde netleşecek. Bayern'de Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.