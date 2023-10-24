Galatasaray Bayern Münih kareografi izle!
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, Almanyan devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.45 başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçında kareografi var mı? Galatasaray Bayern Münih kareografi izle!
Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Maç ile ilgili Galatasaray Bayern Münih kareografi var mı merak edildi.
Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta ise Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bayern Münih ise Manchester United'ı 4-3, Kopenhag'ı 2-1 mağlup ederek 6 puanla lider durumda.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech'in durumu da maç saatinde netleşecek. Bayern'de Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Bayern Münih; Ulreich, Laimer, de Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Sané, Kane.
Galatasaray Bayern Münih maçında kareografi olacağı ifade ediliyor. EXXEN ekranlarından bu görsel şöleni izleyebilirsiniz.!