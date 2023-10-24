UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, Almanyan devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.45 başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçında kareografi var mı? Galatasaray Bayern Münih kareografi izle!

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Maç ile ilgili Galatasaray Bayern Münih kareografi var mı merak edildi.

MAURO ICARDİ İLK 11'DE

Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta ise Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

BAYERN MUNIH LİDER

Bayern Münih ise Manchester United'ı 4-3, Kopenhag'ı 2-1 mağlup ederek 6 puanla lider durumda.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech'in durumu da maç saatinde netleşecek. Bayern'de Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Bayern Münih; Ulreich, Laimer, de Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Sané, Kane.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH KAREOGRAFİ VAR MI?

Galatasaray Bayern Münih maçında kareografi olacağı ifade ediliyor. EXXEN ekranlarından bu görsel şöleni izleyebilirsiniz.!