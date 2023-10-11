Galatasaray Bayern Münih daha önce maç yaptı mı? Galatasaray Bayern maçları!
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Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı futbol maçının tarihi ve bilet bilgileri merak konusu olurken dha önce yapıla maçlar da araştırıldı. Peki, Galatasaray Bayern Münih daha önce maç yaptı mı? İşte detaylar...
Galatasaray ve Bayern Münih maçı ne zaman yapılacakve daha önce maç yaptı mı soruları araştırılan konular arasında yer alırken Galatasaray Bayern maçları! da merak edildi. Arama motorlarında Galatasaray Bayern Münih daha önce maç yaptı mı sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih daha önce maç yaptı mı? Detaylar haberimizde...
Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - FC Bayern München 19.45
8 KASIM ÇARŞAMBA
FC Bayern München - Galatasaray
Galatasaray - Manchester United
F.C. Copenhagen - Galatasaray
Galatasaray Beşiktaş biletleri henüz satışa çıkmadı. Açıklama yapıldığında bilgiler sayfamızda yayınlanacaktır.
1972-73
1.Tur
13.09.1972 Galatasaray - Bayern Münih:1-1
27.09.1972 Bayern Münih - Galatasaray:6-0