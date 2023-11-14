Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda? Galatasaray Benfica CANLI İzle!

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü maçında SL Benfica ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda? Galatasaray Benfica CANLI İzleme linki var mı?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 14 Kasım Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda olduğu ve Galatasaray Benfica CANLI İzleme linki araştırıldı.

GALATASARAY BENFİCA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?^

Galatasaray gruptaki ilk maçında PAOK'a karşı 88-77 mağlup olurken Hapoel Jerusalem'e karşı uzatmaya giden maçta 99-96'lık şansız bir mağlubiyet daha aldı.

Büyük taraftarının desteğiyle gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen takımımızda Akwasi Yeboah 15 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncumuz konumunda. Onu 14.5 sayı ortalamasıyla Corey Walden takip ediyor.

Sakatlığından ötürü Darüşşafaka Lassa ile oynadığımız son lig maçında forma giyemeyen Walden'ın kadro durumu maç saatine yakın belli olacak.

Grupta iki maçta bir galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Benfica ise son olarak Hapoel Jerusalem'e 84-66 mağlup oldu. 23 sayı ortlaması bulunan Ivan Almeida, skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Takımımız bu maçın ardından ligdeki Bursaspor İnfo Yatırım mücadelesine hazırlanacak.

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü maçında SL Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 14 Kasım Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.