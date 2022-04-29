Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Seçim iptal mi oldu?

Galatasaray'da yarın yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Başkan Burak Elmas görevine devam ediyor. Seçim iptal mi oldu? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇIMI NE ZAMAN?

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir kararı gelmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşma ile tedbir kalkmıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.

"SEÇİME ETKİSİ YOK"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici, 26 Nisan'da idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açmıştı. Elmas, "30 gün süremiz vardı. Seçime tedbir ya da iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. Seçime etkisi olacak bir talebimiz yok" açıklamasını yapmıştı.

YENİ SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANACAK

Seçimin iptal olmasının ardından yeni bir seçim takvimi açıklanacak. En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek. Mevcut Başkan Burak Elmas, yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK"

Başkan adaylarından Metin Öztürk seçimin iptaliyle ilgili, "Bunun arkasında planlı organize bir kötülük var. Burak Elmas'ın da sözcüsü şaşırdı iptal olmasına. İptal olma durumunda hemen bugün karar alıp kulübün önünü açarız 28 Mayıs'ta seçim olur dediler. Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver'i aradım, kendisi de şaşkın. 'Seçim iptal olamaz' dedi" açıklamasını yaptı.

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