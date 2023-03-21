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Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda? GS basın toplantısı canlı izle!

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Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda? GS basın toplantısı canlı izle!

Galatasaray takımının sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı açıklamanın ardından futbolseverler basın açıklamasının detaylarını araştırdı. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda? GS basın toplantısı canlı izle!

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Twitter hesabı üzerinden taraftarlara duyuru yapan Galatasaray takımın NEF Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Taraftarların merakla beklediği basın toplantısının detayları ise araştırılıyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda? GS basın toplantısı canlı izle!

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray takımının yaptığı duyuru şöyle;

"21 Mart Salı günü saat 15.00'te NEF Stadyumu'nda kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır."

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Galatasaray basın toplantısı GS TV üzerinden yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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