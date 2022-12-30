Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı. Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyecek olan Galatasaray'ın basın toplantısı bekleniyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Olaylı geçen Galatasaray- Sivasspor maçının ardından ise Galatasaray takımı basın toplantısı düzenleyecek. Futbolseverler ise Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın dün akşam Sivasspor ile oynadığı olaylı maç hakkında yapacağı basın açıklaması 30 Aralık günü saat 14.00'te oynanacak.

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Galatasaray takımının yapacağı basın toplantısı GS TV üzerinden ve Galatasaray takımının YouTube kanalında yayınlanacak.

GALATASARAY- SİVASSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Sivas spor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi. Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti.