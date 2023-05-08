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Galatasaray-Başakşehir PENALTI İZLE! Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!

Galatasaray-Başakşehir PENALTI İZLE! Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!

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Galatasaray maçında penaltı golü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Icardi penaltı golü araştırılıyor. İşte, Galatasaray Icardi penaltı golü!

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray penaltı golü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!

Galatasaray ve Başakşehirmaçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'ndaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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