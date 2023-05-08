Galatasaray-Başakşehir PENALTI İZLE! Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!
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Galatasaray maçında penaltı golü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Icardi penaltı golü araştırılıyor. İşte, Galatasaray Icardi penaltı golü!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray penaltı golü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!
Galatasaray ve Başakşehirmaçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.
Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'ndaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023