Galatasaray-Başakşehir PENALTI İZLE! Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!

Galatasaray maçında penaltı golü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Icardi penaltı golü araştırılıyor. İşte, Galatasaray Icardi penaltı golü!

Tüm hafta konuşulacak pozisyon! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray penaltı golü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Icardi penaltı golü İZLE!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Başakşehirmaçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'ndaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.