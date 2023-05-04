Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim?

Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim?

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak hakem belli oldu. Peki Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim?

Ceza yağdı! TFF'den kulüplere pahalı faturaCeza yağdı! TFF'den kulüplere pahalı fatura

Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi kim? Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak hakem belli oldu. Peki Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim? Detaylar...

MHK, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Halil Umut Meler, Giresunspor-Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek, Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Mete Kalkavan yönetecek.

Pazar akşamı saat 19.00'da Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe maçına Bahattin Şimşek atandı.

Ligin üçüncüsü Beşiktaş ise Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan.

İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:

Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim?

Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title