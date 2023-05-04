Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak hakem belli oldu. Peki Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim?

Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi kim? Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak hakem belli oldu. Peki Galatasaray - Başakşehir maçını kim yönetecek? GS Başakşehir maçı hakemi kim? Detaylar...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

MHK, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Halil Umut Meler, Giresunspor-Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek, Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Mete Kalkavan yönetecek.

FENERBAHÇE MAÇINA ŞİMŞEK ATANDI

Pazar akşamı saat 19.00'da Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe maçına Bahattin Şimşek atandı.

KALKAVAN, BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Ligin üçüncüsü Beşiktaş ise Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan.

İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı: