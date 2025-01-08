Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray ve Başakşehir, nefes kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Galatasaray taraftarları kadar Başakşehir taraftarlarının da sabırsızlıkla beklediği bu dev maç, kupa heyecanını zirveye taşıyacak. Bu önemli karşılaşma için "Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan, Abdülkerim, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Osimhen, Barış Alper