Galatasaray-Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Başakşehir maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar…
Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Başakşehir maçının yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.
Başakşehir'de Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak. Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.
Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023