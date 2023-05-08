Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Başakşehir maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

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Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Başakşehir maçının yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda?Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLİKLER!

Başakşehir'de Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak. Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.