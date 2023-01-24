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Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray maçı ne zaman?

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Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bitti. 24 Aralık günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kurası çekildi. Kura sonucu Galatasaray ile Başakşehir eşleşti. Merak edilenler arasında ise Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray maçı ne zaman? soruları yer aldı.

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ZTK'da kupa heyecanı son hızla devam ederken bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Galatasaray ile Başakşehir'ineşleşmesinin ardından merak edilenler arasında Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray maçı ne zaman? soruları yer aldı.

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Başakşehir maçının tarihi henüz belirlenmedi.

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray maçı ne zaman?

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Başakşehir maçı A spor ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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