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Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 14. haftada oynanacak olan Galatasaray- Başakşehir maçı futbolseverler tarafından aratılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken Galatasaray ile karşılaşacak olan Başakşehir'in maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 14. haftada karşılaşacak olan Galatasaray ile Başakşehir'in maçı futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler...

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Başakşehir maçı 12 Kasım günü saat 20:00'da başlayacak.

Galatasaray- Başakşehir maçı Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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