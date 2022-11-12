Süper Lig'de 14. haftada oynanacak olan Galatasaray- Başakşehir maçı futbolseverler tarafından aratılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken Galatasaray ile karşılaşacak olan Başakşehir'in maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 14. haftada karşılaşacak olan Galatasaray ile Başakşehir'in maçı futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler...

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Başakşehir maçı 12 Kasım günü saat 20:00'da başlayacak.

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Başakşehir maçı Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.