Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken merak edilenler arasında Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS - Başakşehir maçı canlı izleme linki var mı? soruları yer aldı.

Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? sorusu araştırılıyor. Süper Lig'de 33. haftada oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasın az zaman kala futbolseverler Galatasaray - Başakşehir maçının detaylarını merak etti. Arama motorlarında ise Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS - Başakşehir maçı canlı izleme linki var mı? soruları araştırılıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

GALATASARAY -BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Başakşehir karşılaşması 8 Mayıs günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY -BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.