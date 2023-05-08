Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Başakşehir maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte detaylar…

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Başakşehir maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Galatasaray ve Başakşehir maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.