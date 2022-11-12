Galatasaray- Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Galatasaray- Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu golleri izle! Kerem Aktürkoğlu golü izle!

Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı. 7-0'lık skorla biten maçın detayları ise merak ediliyor. Gollerle geçen karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu gündemde yer aldı. Arama motorlarında Kerem Aktürkoğlu golü izle! araması yapılıyor. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? İşte Galatasaray- Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu golleri!

Galatasaray- Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? sorusu maçın ardından merak ediliyor. Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı. 7-0'lık skorla biten maçın detayları aratılıyor. Futbolseverler arama motorlarında Galatasaray- Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu golleri izle! Kerem Aktürkoğlu golü izle! aramasını yapıyor.

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray- Başakşehir karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu 3 gol ile hat- trick yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun golleri haberimizin sonunda yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle birçok ilki bir arada yaşadı ve yaşattı. Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı.Öte yandan Galatasaray, 7-0 kazandığı maçta Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir kalesine 10 şutla, en fazla isabetli şut çeken takım oldu.