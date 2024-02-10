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Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu?

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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu?

Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Koray Gençerler görev yapacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

RAMS Başakşehir; Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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