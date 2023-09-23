Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi merak konusu oldu. Taraftarlar, önemli maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı hakemi kimdir? VAR hakemi kim? Başakşehir Galatasaray maçını kim yönetiyor? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Başakşehir ve Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Merakla beklenen Galatasaray ve Başakşehir maçının hakemi kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından maçın VAR hakeminin kim olduğu araştırılıyor. Galatasaray ve Başakşehir maçını kim yönetiyor merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı hakemi kimdir? VAR hakemi kim? Başakşehir Galatasaray maçını kim yönetiyor? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11'LER KİMLER?

Başakşehir; Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Başakşehir ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç Beinsport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI VAR HAKEMİ KİMDİR?

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.