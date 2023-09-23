Galatasaray Başakşehir maçı hakemi kimdir? VAR hakemi kim? Başakşehir Galatasaray maçını kim yönetiyor?
Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi merak konusu oldu. Taraftarlar, önemli maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı hakemi kimdir? VAR hakemi kim? Başakşehir Galatasaray maçını kim yönetiyor? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Başakşehir ve Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Merakla beklenen Galatasaray ve Başakşehir maçının hakemi kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından maçın VAR hakeminin kim olduğu araştırılıyor. Galatasaray ve Başakşehir maçını kim yönetiyor merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı hakemi kimdir? VAR hakemi kim? Başakşehir Galatasaray maçını kim yönetiyor? Detaylar haberimizde...
Başakşehir; Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek
Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi
Başakşehir ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç Beinsport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.