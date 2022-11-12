Süper Toto Süper Lig'de 14.haftada karşı karşıya gelen Galatasaray ve Başakşehir maçının sonucu merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? sorusu aratılıyor. Heyecanlı maçın skoru merak edildi. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı bitti mi? Galatasaray- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Başakşehir maçını kim kazandı?

Galatasaray- Başakşehir maçı bitti mi? sorusu merak ediliyor. Süper Toto Süper Lig'de 14.haftada karşı karşıya gelen Galatasaray ve Başakşehir maçının sonucu gündemde. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı bitti mi? Galatasaray- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Başakşehir maçını kim kazandı?

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı. Öte yandan Galatasaray, 7-0 kazandığı maçta Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir kalesine 10 şutla, en fazla isabetli şut çeken takım oldu.

Dakika 45: Milot Rashica'nın sağ kanattan getirdiği top Youssouf Ndayishimiye'ye çarparak ağlarla buluştu.

Dakika 43: Galatasaray'ın Icardi'nin penaltıdan attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 43: Galatasaray penaltı kazandı.

Dakika 27: Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mounir'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

Dakika 19: Galatasaray hızlı hücuma çıkmak istedi. Kerem Aktürkoğlu ilk rakibinden sıyrıldı ancak daha sonra Caicara araya girdi.

Dakika 14: Sergio Oliveira ile yaptığı verkaçın ardından topu önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 14: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 8: Galatasaray gole yaklaştı! Sergio Oliveira'nın kullandığı korner kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed son anda yine kornere çeldi.

Dakika 65: Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle farkı 5'e yükseltti.

Dakika 59: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle durumu 4-0'a getirdi.

Dakika 54: Sol kanatta topla buluşan Hasan Ali, sağ kanattaki Traore'ye uzun bir top göndermek istedi. Savunma araya girdi.