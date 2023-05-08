Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray – Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne?

Galatasaray – Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne?

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray –Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne? İşte detaylar...

Galatasaray, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayıp ezeli rakiplerine mesaj yolladıGalatasaray, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayıp ezeli rakiplerine mesaj yolladı
G.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı beklenen pozisyonda aynı görüşte buluştuG.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı beklenen pozisyonda aynı görüşte buluştu

Galatasaray – Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray – Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan GalatasarayBaşakşehir maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Galatasaray ile Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaraymaçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçında Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiştir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Medipol Başakşehir Fk Maç Sonuçları Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title