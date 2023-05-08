Galatasaray – Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray –Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne? İşte detaylar...