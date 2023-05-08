Galatasaray – Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray –Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne? İşte detaylar...
Galatasaray – Başakşehir MAÇ SONUCU! Galatasaray – Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan GalatasarayBaşakşehir maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Galatasaray ile Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaraymaçı kaç kaç bitti? Galatasaray –Başakşehir maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.
Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçında Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiştir.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023