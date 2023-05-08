Galatasaray - Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Galatasaray maçı özeti izle! Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Gündem Haberleri
Galatasaray ve Başakşehir maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray -Başakşehir maç özeti! Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Galatasaray - Başakşehir maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Galatasarayve Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Başakşehir maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler GalatasarayBaşakşehir maç özeti! GalatasarayBaşakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, GalatasarayBaşakşehir maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.
Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçında Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiştir.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023