Galatasaray Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başakşehir maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Başakşehir maç özeti! Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte, GS Başakşehir maç özeti!