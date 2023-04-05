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Galatasaray Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başakşehir maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Başakşehir maç özeti! Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte, GS Başakşehir maç özeti!

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Galatasaray Başakşehir maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başakşehir maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Başakşehir maç özeti! Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte, GS Başakşehir maç özeti haberimizde...

Galatasaray Başakşehir maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Başakşehir maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Galatasaray Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir maçı özeti izle! Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray - Başakşehir maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Başakşehir maçı 3-2'lik Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan 2023 (Çarşamba) günü oynandı.

Galatasaray - Başakşehir maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Başakşehir Gündem Spor Haberler

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