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Galatasaray - Başakşehir kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Başakşehir ZTK maçı neden ertelendi?

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Galatasaray - Başakşehir kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Başakşehir ZTK maçı neden ertelendi?

Galatasaray - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı normalde bugün oynanacaktı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi. Bunun ardından futbol severler, Galatasaray - Başakşehir kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Başakşehir ZTK maçı neden ertelendi? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı neden ertelendi? İşte detaylar...

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2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Galatasaray - Başakşehir kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? GS - Başakşehir ZTK maçı neden ertelendi?

Ziraat Türkiye kupası ve Süper Lig maçları depremden dolayı ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası hakkında "Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak." açıklaması yapılmıştı. Fakat bugünkü maçlar hangi tarihe ertelendi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray - Başakşehir maçı normalde 28 Şubat 2023 tarihinde yani bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç normalde 28 Şubat 2023 saat 19:00 'da başlayacaktı. Maçın ne zaman oynanacağı bilinmiyor.

Galatasaray - Başakşehir maçı ertelendi. Maçın Mart ayında oynanması bekleniyor.

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Başakşehir Gündem Spor Haberler

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