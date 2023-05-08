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Galatasaray-Başakşehir ilk 11'ler! Galatasaray maç kadrosu ilk 11 kim? Galatasaray Başakşehir maç kadrosu!

Galatasaray-Başakşehir ilk 11'ler! Galatasaray maç kadrosu ilk 11 kim? Galatasaray Başakşehir maç kadrosu!

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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Başakşehir maçının ilk 11'ler araştırılıyor.Peki, Galatasaray maç kadrosu ilk 11 kim? İşte detaylar...

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Galatasaray Başakşehir maç kadrosu! Galatasaray ile Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ile Başakşehir maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Galatasaray maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Galatasaray Başakşehir maç kadrosu!

Galatasaray ve Başakşehirmaçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

Galatasaray ile BaşakşehirBeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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