GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki!

10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray - Başakşehir maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray - Başakşehir CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, KASIMPAŞA – BAŞAKŞEHIR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray ; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

RAMS Başakşehir; Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.