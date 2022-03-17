Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta? 17 Mart GS - Barca maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? Maç nereden izlenir? Galatasaray - Barcelona UEFA Avrupa maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Barcelona ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Barcelona maçının muhtemel 11'lerinde kimler var?

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başlayacaktır.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BARCELONA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.

Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed. Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.

İlk 11'ler henüz açıklanmadı.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray - Barcelona maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda GS-Barca maçını Ertem Şener anlatacak.

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