Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta? 17 Mart GS - Barca maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi?
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Galatasaray UEFA maçı saat kaçta başlıyor? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray bugün Barcelona'yı ağırlayacak. Maç başlamasına yakın bir süre kala taraftarlar, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta? 17 Mart GS - Barca maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? merak etti. Peki, Galatasaray - Barcelona saat kaçta? Saat 11'de mi saat 20:45'de mi başlayacak? İşte detaylar...
Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta? 17 Mart GS - Barca maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? Maç nereden izlenir? Galatasaray - Barcelona UEFA Avrupa maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Barcelona ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Barcelona maçının muhtemel 11'lerinde kimler var?
Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başlayacaktır.
Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.
- Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.
İlk 11'ler henüz açıklanmadı.
Galatasaray - Barcelona maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda GS-Barca maçını Ertem Şener anlatacak.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022