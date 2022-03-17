Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı başladı mı?
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UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray bugün Barscelona ile karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Barcelona maçı öncesi, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray ve Barcelona a karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Barcelonamaçı şifresiz mi? Galatasaray Barcelonamaçı hakemi kim? Galatasaray Barcelonamaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligimaçı, Salı bugün saat 20.45''te başlayacak.
Galatasaray Barcelona maçı EXXEN platformundan yayınlanacak
Galatasaray Barcelona maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
FC Barcelona karşısında ilk 11'imiz! ?? #GSvBarça #UEL pic.twitter.com/6m8nURoWXL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2022
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022