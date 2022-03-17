Galatasaray - Barcelona maçı muhtemel 11'ler! Galatasaray - Barcelona 11'leri belli oldu mu, maç kaçta, hangi kanalda?
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Temsilcimiz Galatasaray bugün ispanyol temsilci barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Nef Stadyumunda oynayacak. Galatasaray - Barcelona maçı muhtemel 11'leri nedir? İlk maça göre değişiklikler olacak mı? Saat kaçta oynanacak ? Maç hangi kanaldan naklen verilecek? İşte detaylar...
Galatasaray - Barcelona maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? UEFA Avrupa ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray evinde Barcelona'yı konuk edecek.Nef stadyumunda oynanacak maç saat kaçta başlayacak ? Hangi kanal naklen vericek? İşte detaylar...
Galatasaray - Barcelona maçı bugün saat 20.45'te oynanacak.
Galatasaray - Barcelona maçını EXXEN TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.
GALATASARAY - BARCELONA Maçı muhtemel 11'lerinde ilk maça göre değişiklik var mı?
Temsilcimiz Galatasaray, ilk maça göre 11'inde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Barcelona ise ilk maça göre defans hattında Araujo yerine tecrübeli defansı Pique'yi oynatacak
Ortasahada ise Nico Gonzalez yerine Sergio Busquets'i oynatmayı düşünüyor, Hücum Hattında ise Ferran Torres yerine Aubameyang'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022