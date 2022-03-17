Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS - Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Barcelona maçıdır. Galatasaray - Barcelona maçı devam ederken taraftarlar, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS - Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç? Maçta gol oldu mu? Golleri kim attı? İşte bilgiler...
Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Maçın başlamasıyla birlikte, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS-Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Galatasaray - Barcelona maçında gol oldu mu? Galatasaray - Barcelona nerede oynanıyor? Galatasaray - Barcelona maçın hakemleri kim? merak edildi. Detaylar sizlerle...
Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başladı.
Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - Barcelona maçı saat 20:45 'de başlayacak. Haliyle saat 20:45'da Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.
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Maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.
Galatasaray - Barcelona maçı 1-1 devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Galatasaray'ın golleri :
- 28. dakika : Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao)
Barcelona'nın golleri :
- 37. dakika : Pedro González López
- 49. dakika : Pierre-Emerick Aubameyang
Maç şuan 2-1 oldu. Barca 2-1 önde.
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis
- Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang
Galatasaray - Barcelona maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda GS-Barca maçını Ertem Şener anlatacak.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022