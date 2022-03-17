Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS - Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? - Haberler

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Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS - Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı?

Haberler.com - Gündem
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Barcelona maçıdır. Galatasaray - Barcelona maçı devam ederken taraftarlar, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS - Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç? Maçta gol oldu mu? Golleri kim attı? İşte bilgiler...

Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Maçın başlamasıyla birlikte, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS-Barca maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Galatasaray - Barcelona maçında gol oldu mu? Galatasaray - Barcelona nerede oynanıyor? Galatasaray - Barcelona maçın hakemleri kim? merak edildi. Detaylar sizlerle...

Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başladı.

Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - Barcelona maçı saat 20:45 'de başlayacak. Haliyle saat 20:45'da Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI EXXEN TV CANLI İZLE!

Maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.

Galatasaray - Barcelona maçı 1-1 devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Galatasaray'ın golleri :

  • 28. dakika : Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao)

Barcelona'nın golleri :

  • 37. dakika : Pedro González López
  • 49. dakika : Pierre-Emerick Aubameyang

Maç şuan 2-1 oldu. Barca 2-1 önde.

Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 10 Mart Perşembe Barca - GS maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

  • Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis
  • Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

Galatasaray - Barcelona maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda GS-Barca maçını Ertem Şener anlatacak.

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