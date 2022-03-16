Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Temsilcimiz Galatasaray'ın rövanş maçına çok az bir süre kaldı. Futbol severler, Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. Peki, GS-Barca maçı saat kaçta oynanacak? GS-Barca maçı yarın mı? Maç 17 Mart'ta mı oynanacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları yarın oynanıyor. Yarınki maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...
Galatasaray - Barcelona maçı yarın 17 Mart Perşembe saat 20:45 'te oynanacak.
Maç yarın 17 Mart Perşembe tarihinde oynanacak. Bugün Şampiyonlar Ligi maçları olacak.
Galatasaray - Barcelona maçını EXXEN TV platformunda canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
İlk maç 0-0 bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura yükselecek.