Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray'ın rövanş maçına çok az bir süre kaldı. Futbol severler, Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. Peki, GS-Barca maçı saat kaçta oynanacak? GS-Barca maçı yarın mı? Maç 17 Mart'ta mı oynanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları yarın oynanıyor. Yarınki maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

Galatasaray - Barcelona maçı yarın 17 Mart Perşembe saat 20:45 'te oynanacak.

Maç yarın 17 Mart Perşembe tarihinde oynanacak. Bugün Şampiyonlar Ligi maçları olacak.

Galatasaray - Barcelona maçını EXXEN TV platformunda canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

İlk maç 0-0 bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Haberler.com - Gündem

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title