UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları yarın oynanıyor. Yarınki maçlardan birisi de Galatasaray - Barcelona maçı oldu. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı bugün mü yarın mı? GS - Barca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Barcelona maçı yarın 17 Mart Perşembe saat 20:45 'te oynanacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Maç yarın 17 Mart Perşembe tarihinde oynanacak. Bugün Şampiyonlar Ligi maçları olacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona maçını EXXEN TV platformunda canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BARCELONA İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maç 0-0 bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura yükselecek.

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