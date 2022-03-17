Galatasaray - Barcelona maç özeti izle, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS-Barca maç özeti izle! Galatasaray - Barcelona maç özeti yayınlandı mı?

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk etti. Peki Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Barcelona canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Barcelona maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 17 Mart UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Barcelona maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı? GS-Barca maç özeti izle! GS-Barca full HD maç özeti izleme linki!

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başladı.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GS - BARCA MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ?

Maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?

Galatasaray - Barcelona maçı 1-1 devam ediyor. Maç 2-1 oldu, Barca öne geçti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Galatasaray'ın golleri :

28. dakika : Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao)

Barcelona'nın golleri :

37. dakika : Pedro González López

49. dakika : Pierre-Emerick Aubameyang

Maç 2-1 devam ediyor.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 2 BARCELONA

GALATASARAY - BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray-Barcelona maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

GALATASARAY - BARCELONA EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - BARCELONA İLK 11'LER!

İlk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda GS-Barca maçını Ertem Şener anlatacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray - Barcelona maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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