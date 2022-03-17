Galatasaray - Barcelona maç özeti izle, maç bitti mi? 17 Mart Perşembe GS-Barca maç özeti izle! Galatasaray - Barcelona maç özeti yayınlandı mı?
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Galatasaray - Barcelona maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı başladı. Maçın bitmesine yakın futbol severler Galatasaray - Barcelona maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Galatasaray - Barcelona maç özeti izle! 17 Mart UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Barcelona maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...
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Galatasaray - Barcelona maçı bugün 17 Mart Perşembe 2022 saat 20:45'de başladı.
Galatasaray - Barcelona maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.
Galatasaray - Barcelona maçı 1-1 devam ediyor. Maç 2-1 oldu, Barca öne geçti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Galatasaray'ın golleri :
- 28. dakika : Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao)
Barcelona'nın golleri :
- 37. dakika : Pedro González López
- 49. dakika : Pierre-Emerick Aubameyang
Maç 2-1 devam ediyor.
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1 - 2 BARCELONA
Galatasaray-Barcelona maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
GALATASARAY - BARCELONA EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
İlk 11'ler şu şekilde:
- Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis
- Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda GS-Barca maçını Ertem Şener anlatacak.
Galatasaray - Barcelona maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022