İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'ler açıklandı mı, merak etti. Peki, Yedekte kimler var? Galatasaray Barcelona 11'ler açıklandı! Son dakika! GS BARCA ilk 11'ler belli oldu!

GALATASARAY BARCELONA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

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