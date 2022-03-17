Galatasaray Barcelona 11'ler açıklandı! Son dakika! GS BARCA ilk 11'ler belli oldu!
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Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken yedeklerde kimler var ilk 11'lerde kimler var araştırıldı. İşte, GS Barca kadrosu! SONDAKİKA! Galatasaray Barcelona ilk 11'ler açıklandı!
İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'ler açıklandı mı, merak etti. Peki, Yedekte kimler var? Galatasaray Barcelona 11'ler açıklandı! Son dakika! GS BARCA ilk 11'ler belli oldu!
GALATASARAY BARCELONA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
FC Barcelona karşısında ilk 11'imiz! ?? #GSvBarça #UEL pic.twitter.com/6m8nURoWXL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2022
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022
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