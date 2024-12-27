Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı, sorusu son günlerde kulübün finansal yapısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek'in ifadeleri sonrası gündem oldu. Peki, Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKTI MI?

Dursun Özbek, Galatasaray'ınfinansal yapısı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Gazeteci Haluk Yürekli iddiaları sonrası Galatasaray'ın Bankalar Birliğindeki durumu merak konusu oldu.

Gazeteci Haluk Yürekli:"Galatasaray'ın 1'e 400 bedelli sermaye artırımı onaylandı. Galatasaray, sermaye artırımı sonrası gelecek olan 1 milyar 728 milyon TL gelirin kuruşuna dokunmadan Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatacak." ifadelerini kullandı.

SPK HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI LİSTESİNİ AÇIKLADI

SPK'nın açıkladığı Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları listesine şu bilgiler yer aldı: