Üye Girişi
Haberler
14 saat süren Narin davasına savcının sözleri damga vurdu: Hepsi suç ortağı
Narin davasına savcının sözleri damga vurdu: Hepsi suç ortağı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti
Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı

Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?

Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de doludizgin giden Galatasaray, finansal yapısında da büyük değişimlere hazırlanıyor. Son günlerde spor gündeminin ana maddelerinden biri haline gelen Bankalar Birliği konusunda gelişmeler yaşandığı iddia edildi. Peki, Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?

Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı, sorusu son günlerde kulübün finansal yapısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek'in ifadeleri sonrası gündem oldu. Peki, Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKTI MI?

Dursun Özbek, Galatasaray'ınfinansal yapısı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Gazeteci Haluk Yürekli iddiaları sonrası Galatasaray'ın Bankalar Birliğindeki durumu merak konusu oldu.

Gazeteci Haluk Yürekli:"Galatasaray'ın 1'e 400 bedelli sermaye artırımı onaylandı. Galatasaray, sermaye artırımı sonrası gelecek olan 1 milyar 728 milyon TL gelirin kuruşuna dokunmadan Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatacak." ifadelerini kullandı.

SPK HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI LİSTESİNİ AÇIKLADI

SPK'nın açıkladığı Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları listesine şu bilgiler yer aldı:

Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Premier Lig'de 45 yıl sonra bir ilk yaşandı
img

İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
img

122 yaşındaki yaşayan tarih Irak'taki Osmanlı dönemini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna giren hırsız iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı
Döviz bürosundaki paraları da çalışanı da alıp kaçtı
Kendisini almaya gelen babasının arabada cansız bedenini buldu
Son nefesini kızının okulunda verdi
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 27 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.