Maçın gollerini Galatasaray adına Dk. 27'de Sanchez, Dk. 36'da (P) Halil Dervişoğlu, Dk. 40'ta (P) Tete ve Dk. 90+5'te Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise Dk. 45+2'de Sergen Piçinciol ve Dk. 77'de Mulumba attı. Sarı kartlar açısından maçta Eyüp Aydın (Galatasaray) ile Mehmet Özcan ve Akın Alkan (Bandırmaspor) sarı kart gördü. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Bandırmaspor maç skoru!

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Buna göre Galatasaray - Bandırmaspor maçı 4 – 2 olarak sonuçlandı. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Galatasaray'a turu getiren golleri 27'nci dakikada Sanchez, 36'ncı dakika penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40'ıncı dakikada penaltıdan Tete ve 90+5'inci dakikada Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45+2'nci dakikada Sergen Piçinciol ve 77'nci dakikada Mulumba'dan geldi.