Galatasaray - Bandırmaspor kim elendi? Galatasaray - Bandırmaspor maçında ZTK çeyrek finale kim çıktı?

Galatasaray - Bandırmaspor kim elendi? Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanan Galatasaray - Bandırmaspor maçı merakla bekleniyordu. Maçın sonucuna göre bir takım elenecek diğer takım ise çeyrek finale yükselen taraf olacak. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçında kim elendi yanıtı belli oldu. İşte, Galatasaray - Bandırmaspor maçında ZTK çeyrek finale kim çıktı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 4-2'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray bu sonuç ile Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, Bandırmaspor ise turnuvaya veda etti.

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇINDA GOLLERİ KİMLER ATTI?

Galatasaray - Bandırmaspor maçında ev sahibi Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada penaltıdan Tete ve 90+5. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Remi Mulumba attı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı sonucunda sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselen taraf oldu. Gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Galatasaray'ın da yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 27-29 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.