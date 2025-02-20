Galatasaray-AZ Alkmaar maçı iptal mi? Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ertelendi mi? SON DAKİKA!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk etmeye hazırlanıyor. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, "Galatasaray-AZ Alkmaar maçı iptal mi?" ve "Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ertelendi mi?" soruları gündeme geldi. İşte, maçın oynanıp oynanmayacağına dair son gelişmeler...

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI İPTAL Mİ?

20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanması planlanan Galatasaray-AZ Alkmaar maçı için şu ana kadar resmi bir erteleme kararı açıklanmadı. Ancak, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenme ihtimali bulunuyor. Maç saatinde kar yağışının ve zeminin durumunu kontrol edecek olan UEFA yetkilileri, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına karar verecek.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.