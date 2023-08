Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman? İşte, detaylar?

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu rövanş maçında, 15 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Olimpija Ljubljana takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park' ta karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 10 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te satışa sunuldu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ, GALATASARAY'IN AİT OLDUĞU YER'

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve gruplarda güzel işler yapmak istediklerini dile getiren Berkan Kutlu, 'Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynamak güzel bir duyguydu. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın ait olduğu yer. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve güzel işler yapmak. Çok heyecanlıyım, bende katılmak istiyorum. Benim ilk maceram olacak onun için çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ'

Yapılan eleştirilerden ilk zamanlarda etkilendiğini ancak şu anda etkilenmediğini ifade eden Kutlu, 'Galatasaray'da rekabet tabii ki olacak. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada, bu rekabette olmak tabii ki her gün üstüne koymam lazım. Bunları biliyorum. Eleştirilerle ilgili düşüncem her zaman aynı. Hocam, ekibim ve teknik ekibimiz dışında bir şey etkilemiyor beni. Artık işimi yapıyorum. İlk dönemlerde tabii ki zordu ama şimdi hiç etkilenmiyorum' şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'DA OLMAK BÜYÜK TECRÜBE'

Karakter olarak kendisini çok geliştirdiğini belirten Berkan Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü

'Berkan istediği yere henüz gelmedi. Çünkü daha 25 yaşında. 4'üncü profesyonel sezonuna başlıyor. Bu yol her zaman yüksek bir ivme değil. Bazen inişler, bazen çıkışlar olacak. İnsan olarak çok geliştim, karakter olarak. Galatasaray'da olmak büyük tecrübe. Her gün bir baskı, her idman, her maç farklı bir baskı. İyi yolda olduğumu düşünüyorum.'

'HANGİ TAKIM GELİRSE GELSİN, BİZ GALATASARAY'IZ'

Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla rakip olmak istediği sorulan Berkan Kutlu, şöyle cevap verdi

'Hiç düşünemedim. Hangi takım gelirse gelsin, biz Galatasaray'ız. Ali Sami Yen gerçekten farklı. Taraftarımızla bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok.?