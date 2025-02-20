Galatasaray Avrupa'dan elendi mi (Galatasaray AZ Alkmaar)?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Muslera'nın yerine kaleyi teslim ettiği Günay Güvenç, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan isim oldu. Galatasaray Avrupa'dan elendi mi?

GALATASARAY AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan etkili bir hücum geliştiren AZ Alkmaar'da Peer Koopmeiners'ın pasında sol çaprazda karşı karşıya kalan Sven Mijnans'ın şutunu Günay Güvenç kornere çeldi.

Galatasaray kalesi bu pozisyonun ardından 13. dakikada bir tehlike daha yaşandı. Konuk takımın yine sol kanattan geliştirdiği ve merkeze doğru çevirdiği topa Parrot vurdu, savunmadan dönen top arka alanda Poku'nun önünde kaldı. Poku'nun vuruşunu Günay çıkardı, ardından Belic'ten gelen vuruşu ise Davinson Sanchez çizginin hemen önünden çıkarttı.

Maç 2-1 Az Alkmaar üstünlüğü ile devam ediyor. Temsilcimiz en az 3 faklı galip gelmezse Avrupa'dan elenecek.