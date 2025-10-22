UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre Aslanlar, grubun güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile de karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği bu kritik müsabakanın tarihi de belli oldu. Peki, Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak bu nefes kesen karşılaşma ne zaman gerçekleştirilecek? Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil eden Galatasaray, şu ana kadar topladığı 3 puanla genel sıralamada 20. basamakta yer alıyor. UEFA'nın bu yıl uygulamaya koyduğu yeni sistemde artık klasik grup aşamaları yerine tek bir lig tablosu bulunuyor. Her ekip sekiz farklı rakiple mücadele ediyor ve sıralamada ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanıyor.

Bu formatta 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off oynayarak son 16'ya kalma mücadelesi veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın mevcut konumu büyük bir önem taşıyor. Her puanın daha da değerli hale geldiği bu dönemde, sarı-kırmızılıların bu akşamki Bodø/Glimt maçı hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor.

PUAN TABLOSUNUN KRİTİK ÖNEMİ

Galatasaray, şu an topladığı 3 puanla 20. sırada bulunuyor ve play-off hattında kalabilmek için bu pozisyonunu koruması gerekiyor. Ancak asıl hedef, ilk 8'e yükselerek doğrudan son 16 turuna adını yazdırmak. Bu doğrultuda hem rakiplerin puan kayıpları hem de Galatasaray'ın galibiyet serisi büyük önem taşıyor.

Özellikle bu akşam alınacak olası bir galibiyet, sarı-kırmızılı ekibi birkaç basamak yukarı taşıyabilir. Rakiplerin birbirleriyle karşılaştığı haftalarda alınacak 3 puanlar ise Galatasaray için iki kat değerli hale gelecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

• 22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) | 19.45

• 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) | 23.00

• 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) | 20.45

• 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray | 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) | 20.45

• 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) | 23.00

Galatasaray'ın önündeki bu yoğun fikstür, sezonun kaderini doğrudan etkileyecek nitelikte. Özellikle deplasman karşılaşmalarından alınacak puanlar, sarı-kırmızılı ekibin genel sıralamadaki yerini belirlemede kilit rol oynayacak.

KADERİ BELİRLEYECEK MAÇLAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği, önümüzdeki birkaç maçta alacağı sonuçlara bağlı. Takımın özellikle hücum hattında daha üretken olması ve deplasman performansını yükseltmesi gerekiyor.

Bodø/Glimt karşılaşması, yalnızca üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda moral, özgüven ve sıralamada istikrar açısından da dönüm noktası niteliğinde. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, bu kritik süreçte güçlü bir ivme yakalayabilirse, Avrupa'da bir üst tura yükselme şansını önemli ölçüdeartırabilir.