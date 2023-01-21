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Galatasaray Antalyaspor seyirci sayısı! Galatasaray Antalyaspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

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Galatasaray Antalyaspor seyirci sayısı! Galatasaray Antalyaspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

Bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray Antalyaspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçında kaç kişi var? İşte, Galatasaray Antalyaspor seyirci sayısı! Galatasaray Antalyaspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

Galatasaray Antalyaspor seyirci sayısı! Bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray Antalyaspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçında kaç kişi var? İşte, Galatasaray Antalyaspor seyirci sayısı! Galatasaray Antalyaspor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı haberimizde...

GALATASARAY - ANTALYASPOR SEYİRCİ SAYISI

Galatasaray Antalyaspor maçı Tribün doluluk oranı %100'dür.

Satılan Bilet 49.257

Kalan Bilet: 0

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Antalyaspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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