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Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı cuma günü oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlayacak. Peki, Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig mücadelesinde 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig maçında 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray Antalyaspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?
Galatasaray:

Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

Antalyaspor : Piric, Thalisson, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı, Rakip, Safuri, Kaluzinski, Samudio, Larsson,Van de Streek

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının maç biletlerinin fiyatları da henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatları da açıklanacak.

Sarı-kırmızılıların en son Süper Lig kapsamında kendi evinde oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

• Premium: 14.000 TL

• Delux: 13.000 TL

• Lux: 12.000 TL

• Classic: 11.500 TL

• Kategori 1: 8.000 TL

• Kategori 2: 6.000 TL

• Kategori 3: 5.000 TL

• Kategori 4: 3.500 TL

• Kategori 5: 2.600 TL

• Kategori 6: 1.900 TL

• Kategori 7: 1.050 TL

• Kategori 8: 1.050 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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