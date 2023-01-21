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Galatasaray – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray – Antalyaspor maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

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Galatasaray – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray – Antalyaspor maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

Galatasaray – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Galatasaray – Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Galatasaray – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray – Antalyaspor maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

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21 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray – Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Galatasaray – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray – Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Galatasaray – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray – Antalyaspor maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması saat 19:00'da oynanacak. Galatasaray, Antalyaspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmî web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Antalyaspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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