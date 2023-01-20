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Galatasaray-Antalyaspor maçı biletleri bitti mi? Galatasaray-Antalyaspor maç bileti var mı, satışta bilet var mı?

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Galatasaray-Antalyaspor maçı biletleri bitti mi? Galatasaray-Antalyaspor maç bileti var mı, satışta bilet var mı?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray- Antalyaspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları aratılıyor.

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Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray- Antalyaspor maçı bekleniyor. Liderliği koruyan Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaşması heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları yer alıyor.

Galatasaray- Antalyaspor maçının biletleri 10 Aralık Salı günü saat 14:00 da passo.com.tr adresinde satışa sunuldu.

Galatasaray- Antalyaspor karşılaşması 21 Ocak günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Antalyaspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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