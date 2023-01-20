Galatasaray-Antalyaspor maçı biletleri bitti mi? Galatasaray-Antalyaspor maç bileti var mı, satışta bilet var mı?
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray- Antalyaspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları aratılıyor.
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray- Antalyaspor maçı bekleniyor. Liderliği koruyan Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaşması heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları yer alıyor.
Galatasaray- Antalyaspor maçının biletleri 10 Aralık Salı günü saat 14:00 da passo.com.tr adresinde satışa sunuldu.
Galatasaray- Antalyaspor karşılaşması 21 Ocak günü saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Antalyaspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.