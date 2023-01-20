Galatasaray-Antalyaspor maçı biletleri bitti mi? Galatasaray-Antalyaspor maç bileti var mı, satışta bilet var mı?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray- Antalyaspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Antalyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları aratılıyor.