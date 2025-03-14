Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY ANTALYASPOR ÖZET

Galatasaray Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Antalyaspor maçı 4-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.