Galatasaray- Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Antalyaspor ne zaman oynanacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi gün?

Galatasaray ile Antalyaspor hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Antalyaspor maçı nereden izlenir?

Antalya'da kamp yapan Galatasaray takımı Antalyaspor ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise maçın yayıncısının olup olmadığı oldu. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Antalyaspor maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı 26 Şubat günü saat 18.00'de oynanacak.

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tv8 ekranlarında yayınlanacak.